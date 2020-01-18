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برلمان

نائب القناطر الخيرية يعلن الموافقة على إنشاء مجمع محاكم بالدائرة

السبت 18/يناير/2020 - 01:01 ص
مجمع محاكم
مجمع محاكم
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ماجدة بدوى
أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، أن وزير العدل استجاب لمطلبه بشأن إنشاء مجمع محاكم بمدينة القناطر الخيرية ، نظرا لسوء حالة المبنى الحالى لمحكمة القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية للبدء في التنفيذ.

ومن جانبه أعلن نقيب المحامين بالقناطر الخيرية طنطاوى حجاب، أنه تمت الاستجابة لمطلب محامين القناطر الخيرية الذى قدمة نائب القناطر الخيرية بشأن محكمة القناطر الخيرية.

وأضاف طنطاوى: "استلم نقيب القناطر الخيرية الكتاب رقم ٣٢٠٦ بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩ والذى يفيد ادراج مشروع مجمع المحاكم ضمن الخطة الحالية ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ وذلك للبدء في تنفيذ مشروع مجمع المحاكم".
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