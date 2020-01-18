نائب القناطر الخيرية يعلن الموافقة على إنشاء مجمع محاكم بالدائرة

أكد النائب عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة القناطر الخيرية، أن وزير العدل استجاب لمطلبه بشأن إنشاء مجمع محاكم بمدينة القناطر الخيرية ، نظرا لسوء حالة المبنى الحالى لمحكمة القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه جارى التنسيق بين الجهات المعنية للبدء في التنفيذ.





ومن جانبه أعلن نقيب المحامين بالقناطر الخيرية طنطاوى حجاب، أنه تمت الاستجابة لمطلب محامين القناطر الخيرية الذى قدمة نائب القناطر الخيرية بشأن محكمة القناطر الخيرية.



