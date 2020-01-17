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اقتصاد

مصر للتكافل تدرس تسويق وثائق تأمين المسكن والسفر عبر المصرف المتحد

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:00 م
مصر للتأمين التكافلى
مصر للتأمين التكافلى
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القسم الاقتصادى
تدرس شركة مصر للتأمين التكافلى تطوير عدة منتجات أخرى لتسويقها عبر فروع المصرف المتحد بجانب وثيقة الحوادث الشخصية التى سيبدأ تسويقها فعليا عبر فروع المصرف الأسبوع الجارى، وذلك بعد توقيع عقد التحالف بين الشركة والمصرف الأربعاء الماضى وبعد حصولهما على موافقات كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى.

وتغطى وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين ضد حالات الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين الناتجين عن حادث وفقا لشروط واشتراطات وثيقة الحوادث الشخصية، ويقدر أن مبلغ التأمين فى حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم يقدر بحوالى 100 ألف جنيه ويتم صرفه للمستفيدين الوارد بياناتهم أو المستحقين شرعا فى حالة عدم تحديد مستفيدين بالوثيقة.


قال أحمد مرسى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلى إن شركته تدرس أيضا تسويق وثائق تأمينات السفر وكذلك تأمين المسكن بجانب وثيقة السيارات التكميلى من خلال فروع المصرف المتحد، خلال الفترة المقبلة.


وأضاف مرسى أن شركته تراهن خلال الفترة المقبلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف من تسويق وثيقة الحوادث الشخصية عبر المصرف المتحد هو توفير حماية تأمينية للمصريين ضد مخاطر الحوادث الشخصية مثل الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين، كما تغطى الوثيقة مشروعات نقل الجثمان والجنازة والعلاج الطبى للإصابة والأجهزة التعويضية.

وتغطى وثيقة التأمين على المسكن مخاطر فقد أو تلف محتويات مسكن الأسرة نتيجة لتحقق أي من أخطار الحريق، أو الانفجار وأخطار المياه والأخطار الطبيعية والفعل الضار المتعمد من غير أفراد أسرة المؤمن له، أو من في خدمته، بالإضافة إلى تعويض الإيجار في حالة عدم صلاحية المسكن للسكن لدى تحقق أى من الأخطار عالية، وكذلك الحوادث الشخصية للمؤمن له وزوجته، والمسؤولية المدنية قبل المالك أو الغير نتيجة تحقق أي من الأخطار السابقة.


أما وثيقة تأمينات السفر فتغطى عدة حالات، منها تأخير وصول الأمتعة أو فقدانها، وتأخير رحلات الطيران أو عدم اللحاق بها، وفقدان الأموال وسرقة الكمبيوتر الشخصى المؤمن له، أو تعرضه للاحتيال ببطاقة الائتمان، إضافة إلى تغطية الرعاية الطبية المنزلية أثناء السفر بالخارج.

وتعمل شركة مصر للتأمين التكافلى فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ويبلغ رأس المال المدفوع والمصدر 120 مليون جنيه حاليا، والمرخص به 500 مليون، ويضم هيكل مساهميها كلًا من مصر القابضة للتأمين بحصة 40%؛ ومصر لتأمينات الحياة 20%، ومصر لإدارة الأصول العقارية 20%؛ وصندوق مصر للاستثمار والتمويل والشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، بحصة 10% لكل منهما.
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