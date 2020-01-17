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تعليم

جامعة عين شمس تكشف ملابسات حريق مسكن طبيبات مستشفى الدمرداش

الجمعة 17/يناير/2020 - 05:09 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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أصدرت جامعة عين شمس بيانا رسميا عاجلا، بشأن الحريق الذي اندلع اليوم في مسكن طبيبات مستشفى الدمرداش.

حيث قالت جامعة عين شمس في بيانها الرسمي: إن الحريق كان محدودا، ونشب فى سكن طبيبات مستشفى الدمرداش التابع لجامعة عين شمس، مؤكدة أنه لم يسفر عن أي إصابات.

وأضافت جامعة عين شمس: لقد تمكن أمن المستشفيات والحماية المدنية من السيطرة على الحريق المحدود الذى اندلع حوالى الساعة ١١.٣٥ دقيقة مساء الخميس ١٦/١/٢٠٢٠ بسكن الطبيبات.

وأشارت جامعة عين شمس إلى أن هذا الحريق المحدود حدث نتيجة لترك إحدى العاملات جهاز (كاتل) فى وضع التشغيل، مما أدى إلى انصهاره وتفحمه وتفحم أجزاء من أثاث الحجرة.

ولفتت جامعة عين شمس إلى أنه قد تم السيطرة على الموقف بشكل كامل من قبل أمن المستشفيات والحماية المدنية وتواصل أجهزة المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه بشكل دقيق.

وأكدت جامعة عين شمس أن التحقيق جار وسيحاسب ويجازي المتسبب والمهمل الذي أدى لنشوب هذا الحريق.
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