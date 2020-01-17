انهيار دلال عبد العزيز في جنازة ماجدة الصباحي .. شاهد

انهارت الفنانة دلال عبدالعزيز فى جنازة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، حيث شيع جثمانها، عقب صلاة الجمعة، اليوم.



يذكر أن النجمة رحلت عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر يناهز 89 عامًا، وبدأ الفنانون في نعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وبدأت "ماجدة الصباحى" حياتها الفنية وعمرها 15 عامًا، دون عِلم أهلها، وكانت أول مشاركة فنية لها، عام 1949 في فيلم "الناصح"، إخراج سيف الدين شوكت، أمام الفنان إسماعيل يس.



ومن أشهر أفلامها "أين عمرى"، المراهقات، جميلة، "بنات اليوم" قدمت ماجدة الصباحي 71 فيلمًا.