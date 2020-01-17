عايم فى بحر الغدر تضع ياسمين علي في موقف محرج على الهواء.. شاهد

قالت الفنانة ياسمين علي، إنها تمكنت من حفظ أول أغنية في عُمر الثلاث سنوات وهي «أمتك يا محمد بن عبد الله» لياسمين الخيام وأغنية «يا الله» للفنان عبد الله الروشيد.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد مجدى مقدم برنامج "فنجان قهوة" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "حسن أبو السعود أول ما سمعنى قالى إنتي هتبقي حاجة كبيرة وشجعني في أول مقابلة ليا معاه".



وتابعت: "حسن أبو السعود طلب من والدى أن أعيش فى القاهرة، مردفة: "قالى لبابا حرام تكمل بموهبتها فى الإسكندرية".



وقامت ياسمين على بغناء الأغنية الشعبية عايم فى بحر الغدر، ولكنها لم تستطع إكمالها لنسيانها كلمات الأغنية، مما وضعها فى موقف محرج، لتعقب مازحة،: "أنا بحب الأغنية بس مش حافظها".

