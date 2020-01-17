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فن

إبراهيم فرح.. لم ينل حظه فى الفن وأنصفه التريند.. لحيته البيضاء وبشرته السمراء سر شهرته فى الخواجة عبد القادر

الجمعة 17/يناير/2020 - 08:13 م
الفنان الراحل ابراهيم
الفنان الراحل ابراهيم فرح
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جايز ماتعرفهوش أو تعرفوا شكله وماتعرفوش اسمه بس اللي لازم تعرفوه إن الراجل العسل دا كانت بسمته بتنور قلبي وكنت بفرح قوي لما أقابله صدفة في التصوير، وكنت بحس في وجوده المبهج إن الدنيا بخير وكل اللي اشتغلوا معاه كان دا شعورهم أرجوكم الفاتحة والدعاء للفنان الطيب .. بهذه الكلمات نعى الفنان صلاح عبد الله الفنان الراحل إبراهيم فرح الشهير بــ الشيخ عبدالقادر الذى توفي اليوم الجمعة داخل غرفة للعناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالمهندسين عن عمر يناهز 68 عاما.

لم ينل الفنان إبراهيم فرح حظه الكافي فى التمثيل لكن جميع أدواره كانت لها تأثير مع الجمهور بداية من مسلسل الخواجة عبدالقادر مرورا بـ شيخ العرب همام وكفر دلهاب وواحة الغروب ومسلسل الزيبق،  وجهه الأسمر ولحيته البيضاء كان لها تأثير كبير مع الجمهور الذى تفاعل مع جميع أدواره.
 
الفنان الراحل إبراهيم فرح ولد عام 1951 بحي السيدة زينب لأب وأم من أسوان، أحب التمثيل منذ صغره وشارك بالمسرح المدرسي ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ظروف عائلية أجبرته لترك المعهد والنزول للعمل لكنه ظل محبًا للفن.

وكانت سارة نجلة الفنان إبراهيم فرح، أعلنت أن والدها توفي بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية، ولم تحدد الأسرة بعد موعد تشييع الجثمان.

كان إبراهيم فرح، قد تعرض مطلع شهر يناير الجاري لأزمة صحية مفاجئة أثناء تصويره أحد الأعمال الفنية ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 3 أيام، غير أن حالته الصحية شهدت تحسنا ملحوظا قبل أن يقرر الأطباء خروجه من المستشفى، إلا أنه تعرض مؤخرا لأزمة صحية جديدة دخل على إثرها العناية المركزة.

ويعد إبراهيم فرح من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث تعلق به الجمهور بسبب أدائه في مجموعة كبيرة من الأعمال منها "الخواجة عبد القادر"، "شيخ العرب همام"، "كفر دلهاب"، "حلاوة الدنيا"، "واحة الغروب" و"الزيبق"، وقام بدور الشيخ عبد القادر في مسلسل "الخواجة عبد القادر" وأبدع في هذا الدور المحوري فساهم في نجاح المسلسل، واستطاع مجاراة عملاق التمثيل يحيى الفخراني في المشاهد التي جمعتهما معا.
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