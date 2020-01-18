فن الواو لقاء أدبي بـ ثقافة أسيوط

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إثراء المحتوى الثقافي والفكري بالصعيد والاهتمام بالمفكرين والأدباء والشعراء والمبدعين بفرع ثقافة أسيوط، أقيمت فعاليات اللقاء الأدبى الأسبوعي لنادي الأدب تحت عنوان "فن الواو" بقصر ثقافة ديروط برئاسة الأديب أحمد نادى بهلول، وذلك لمناقشة أعمال الأعضاء وطرح سبل تطوير الحركة الأدبية في ديروط، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء والمبدعين، منهم محمود ربيع ، محمد سعد عبدالرحمن، الدكتور مدحت السيوطي، سيد فاروق، منى حمدى عيد، خالد محمود وزياد عاطف، والكاتبة عزه أحمد، والإعلامي وائل حمدان.



بدأت فعاليات اللقاء بالإستماع إلى الأديب أحمد نادى بهلول والذي قدم نبذة مختصرة عن فن الواو هو فن من فنون الشعر الذي يتميز به أدباء صعيد مصر، ينظم الشعر الذي يسمى مربعات ويستخدم اللغة الشعبية، كما قدم بهلول بعض المربعات الشعرية في فن الواو، وأضاف الأدباء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واختتم اللقاء بمناقشتهم فيما يتعلق باللغويات والتقنيات الفنية للشعر .



عقد بيت ثقافة صدفا ورشة حكي للطفل بعنوان " الثورة في عيون أطفالنا" حاضرها محمود مختار، تحدث فيها بأسلوب مبسط عن معنى كلمة ثورة والثورات التي قام بها المصريون في عصرنا الحديث، كما تحدث عن شهادة العالم للمصريين عندما قاموا بتنظيف الشوارع وتزيينها أثناء الثورة وبعدها، وما الذي استفدناه من الثورات التي مرت بمصر وفي الختام إستمع المحاضر لأسئلة الأطفال ، كما ألتقي مجموعة من الأدباء والشعراء والمبدعين بمحافظة أسيوط فى اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب، حيث قدم الشعراء بعض القصائد الشعرية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية خلال الاجتماع الاستماع إلى أعمال أعضاء النادي الأدبية ومناقشة عدد من هذه الأعمال، ثم تحدث الشاعر محمود شوقي أبو ناجي عن الشعر الفكاهي " الحلمنتيشى" مع بعض النماذج لهذا الفن.