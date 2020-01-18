8 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم

تتنافس 8 أفلام روائية طويلة، ضمن فعاليات الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، والتي ستُقام في الفترة من 25 يناير وحتى الأول من فبراير.



أعلنت إدارة المهرجان، برئاسة مدير التصوير محمود عبدالسميع، عن الأفلام الثمانية، والتي سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي «الضيف» للمخرج هادي الباجوري، و»نادي الرجال السري» للمخرج خالد الحلفاوي، و»الممر» للمخرج شريف عرفة، و»الفيل الأزرق 2» لمروان حامد، و»الكنز 2» للمخرج شريف عرفة، و»ولاد رزق 2» للمخرج طارق العريان، و»خيال مآتة» للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت.



كانت إدارة المهرجان أعلنت في تموز الماضي عن تكريمها للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان السنوي للسينما المصرية، مؤكدين بأنه كأحد الأعضاء الأوائل للجمعية منذ بدايتها، بالإضافة لكونه موسوعة متنقلة للسينما العالمية، كما أنه تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة 1980 وحتى 1998، كما كان رئيسًا للدورات الخاصة بالمهرجان الذي تقيمه الجمعية في تلك الفترة أيضًا، كما كان من الأعضاء الأوائل للجمعية، وأيضًا كان المسؤول عن العروض الأجنبية التي كانت تعرض ضمن نشاط الجمعية، والندوات التي كانت تقام بعدها لمناقشتها، كما ورد في صحيفة البناء المصرية.



كما أعلنت عن تكريمها لعدد من السينمائيين وهم: المخرج الكبير داود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تمّ اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.



كما سيتمّ استكمال التقليد الذي بدأته الجمعية العام الماضي بتكريم رموز ورواد الفنّ السينمائى، حيث سيتمّ تكريم الفنان علي الكسار وتوفيق الدقن والسيناريست أبوالسعود الإبياري والمخرج ممدوح شكري صاحب أول فيلم سياسي في السينما المصرية، وسيتمّ تسليم التكريم لأبناء هؤلاء الفنانين، حيث سيتواجد ماجد علي الكسار وماضي توفيق الدقن وغيرهم.