الخطأ في التصويت.. شوبير: محمد صلاح له موقف في رقبتي لن أنساه.. شاهد



كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف لم ولن ينساه لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، عندما اتصل هاتفيا بنجله بعد اخفاق منتخب الناشئين ، لمساندته واستمر الاتصال لمدة 15 دقيقة ، وكان حينها بصفوف روما.



وعن أزمة تصويت اتحاد الكرة لصلاح في استفتاء الأفضل في العالم ، قال : لم يكن هناك اتحاد كرة حينها للتقدم بالاستقالة ، ولكن تم التصويت لصلاح وعدم اعتماد التصويت كان خطأ اداري ساذج.



وأضاف شوبير، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كان يجب أن يحضر حفل أفضل لاعب في أفريقيا التي أقيمت في الغردقة.



قال شوبير في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "كان يجب على صلاح حضور الحفل خاصة أن ساديو ماني حضر الحفل عندما أقيمت في السنغال ورقص مع صلاح احتفالًا بفوزه باللقب".



وتابع: "لم أتواصل مع محمد صلاح نادرًا ما أتحدث مع لاعبين، لأنهم يفهمون أنني سأطلب استضافتهم في برنامجي".