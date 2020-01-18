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رياضة

10 تصريحات نارية.. شوبير يعلن ترشحه لرئاسة اتحاد الكرة.. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 08:31 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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ريهام بكير
قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه استقر على خوض الانتخابات المقبلة للاتحاد المصري للكرة، على مقعد الرئيس، وذلك فى حال سمحت ظروفه بذلك.


رفض الإعلامي أحمد شوبير، توجه اتحاد الكرة الحالي لوضع بند في شروط الترشح لانتخابات الجبلاية خاص بتضارب المصالح، بما يعني عدم الجمع بين عضوية الاتحاد والعمل في الإعلام.

وعن منافسة هاني أبوريدة رئيس الاتحاد السابق ، وقوته في الجمعية العمومية كالقطار ، قال : إذا كان هو "قطر" فأنا طيارة.

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يحترم اسمه ولم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه.

قال الإعلامي أحمد شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، عاقب لجنة الانضباط بالتجميد ردا على قرارها، بإيقاف مرتضى منصور، رئيس الزمالك.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول كان يجب أن يحضر حفل أفضل لاعب في أفريقيا التي أقيمت في الغردقة.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف لم ولن ينساه لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر ، عندما اتصل هاتفيا بنجله بعد اخفاق منتخب الناشئين.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن عضو اتحاد كرة في المجلس السابق طلب من شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي استبعاده نجله مصطفى شوبير حارس فريق الشباب بالأهلي.

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق، أخبره أنه سيشكل لجنة برئاسته لحل أزمة مؤجلات الدوري الموسم الماضي.

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أنه يخشى من تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة ، بسبب جودة التصوير.

قال الإعلامي أحمد شوبير، إنه دائما ما يبحث عن النجاح، خلال جميع المناصب التي يتولاها، مؤكدا إنه لم يهبط بالباراشوت على اتحاد الكرة المصري، بل تدرج في مناصب إدارية عديدة عبر منظومة الجبلاية.
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