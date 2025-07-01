أحمد الصفتي: الشعب المصري أنقذ بلاده من حكم الإخوان بثورة 2013

أكد أحمد الصفتي، المدير الإقليمي لجامعة لينكولن الماليزية، أن مسار التنمية في مصر بدأ فعليًا عام 2014، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أظهر وعيا استثنائيا في مواجهة التحديات السياسية خلال السنوات الماضية.

وأضاف الصفتي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد ، أن الشعب المصري كان وراء إشعال شرارة ثورة يناير 2011، ثم استشعر سريعًا خطورة النظام الذي وصل إلى الحكم بعدها، مما دفعه إلى الخروج مجددًا في ثورة 30 يونيو 2013 للتصدي لحكم جماعة الإخوان.

وأكد على أن قرار الشعب بالخروج في 30 يونيو وإحداث ثورة كان قرارا حاسمًا وغير مجرى الأحداث في البلاد، وفاجأ العالم بقدرته على التغيير.