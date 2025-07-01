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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ارتفاع عدد الشهداء.. وإعلام إسرائيلي يحذر من غياب القرار السياسي| تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، الثلاثاء، إلى 22 شهيداً، في تصعيد متواصل يستهدف مناطق مختلفة من القطاع، وسط أوضاع إنسانية مأساوية وظروف ميدانية متدهورة.

 سقوط مزيد من الضحايا

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ غارات جوية عنيفة على مواقع سكنية وأهداف متفرقة في غزة، ما أدى إلى سقوط مزيد من الضحايا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات.

في سياق متصل، نقلت القناة عن وسائل إعلام إسرائيلية تحذيرات من داخل الأوساط الأمنية والعسكرية في إسرائيل، أشارت فيها إلى أن غياب قرارات سياسية واضحة من القيادة الإسرائيلية يضع الجيش تحت ضغط متزايد، ويتركه دون رؤية استراتيجية نهائية لإدارة المعركة أو تحقيق أهداف واضحة على الأرض.

وأضافت التقارير أن هذا الغموض في القرار السياسي قد يؤدي إلى إطالة أمد العمليات العسكرية دون جدوى حقيقية، ما يثير تساؤلات داخل المجتمع الإسرائيلي حول الجدوى من استمرار التصعيد في ظل غياب خطة محكمة أو مخرج سياسي للأزمة.

قناة القاهرة الإخبارية الاحتلال الإسرائيلي وسائل إعلام إسرائيلية

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