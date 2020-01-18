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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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توك شو

25 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الشرطة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

السبت 18/يناير/2020 - 08:51 ص
قراءة الصحف ونشرة
قراءة الصحف ونشرة صباح البلد
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

بوابة الأهرام
نفيا للشائعات.. "الري" توضح معلومات مهمة حول الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة

"الوطن"
رئيس الوزراء لـ"مديري البنك الدولي" وصلنا لمعدل نمو 5.6% بفضل الإصلاح الاقتصادي

"المصري اليوم"
«الإسكان»: إلزام «الكمبوندات» بتركيب عداد لكل وحدة لحساب استهلاك المياه

تشغيل تجريبي لـ بوابة « 365 صحة» للتواصل مع المرضى

"أخبار اليوم"
الوزير: انتهاء الأعمال المدنية لـ 648 مزلقان سكة حديد

موقع "صدى البلد"
مفاوضات بين الخارجية وبريطانيا للتوصل إلى اتفاقية مشاركة بعد الخروج الأوروبي

بوابة "الشروق"
الحكومة: 25 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الشرطة

Sky news العربية
كلوب: قرار الكاف "كارثة" والفيفا "لا يسأل أحدا"

"الشرق الأوسط"
بوتين يشارك في مؤتمر السلام بليبيا في برلين وحفتر ويصفه بالصديق العزيز

sputnik
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