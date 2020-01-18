25 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الشرطة.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، السبت.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:



بوابة الأهرام

نفيا للشائعات.. "الري" توضح معلومات مهمة حول الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة



"الوطن"

رئيس الوزراء لـ"مديري البنك الدولي" وصلنا لمعدل نمو 5.6% بفضل الإصلاح الاقتصادي



"المصري اليوم"

«الإسكان»: إلزام «الكمبوندات» بتركيب عداد لكل وحدة لحساب استهلاك المياه



تشغيل تجريبي لـ بوابة « 365 صحة» للتواصل مع المرضى



"أخبار اليوم"

الوزير: انتهاء الأعمال المدنية لـ 648 مزلقان سكة حديد



موقع "صدى البلد"

مفاوضات بين الخارجية وبريطانيا للتوصل إلى اتفاقية مشاركة بعد الخروج الأوروبي



بوابة "الشروق"

الحكومة: 25 يناير إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الشرطة



Sky news العربية

كلوب: قرار الكاف "كارثة" والفيفا "لا يسأل أحدا"



"الشرق الأوسط"

بوتين يشارك في مؤتمر السلام بليبيا في برلين وحفتر ويصفه بالصديق العزيز



sputnik

مقتل متظاهر وإصابة 9 آخرين في صدامات مع قوات الأمن بوسط بغداد

