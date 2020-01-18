بيع عملة ذهبية نادرة للملك البريطاني إدوارد الثامن بمليون جنيه إسترليني

اشترى أحد هواة جمع المقتنيات عملة سيادية نادرة عليها صورة الملك البريطاني إدوارد الثامن تعود لعام 1937 وذلك مقابل مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 1.31 مليون دولار، مما يجعلها أغلى عملة بريطانية على الإطلاق.



وكانت العملة واحدة من 6 عملات أعدتها مصلحة سك العملة الملكية عندما اعتلى إدوارد الثامن العرش في عام 1936، وكان مقررًا إنتاجها للتداول اعتبارًا من أول يناير عام 1937، لكن الملك إدوارد تنازل عن العرش في ديسمبر عام 1936 ليتزوج الأميركية واليس سيمسون، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الإنتاج الواسع للعملة.



تزن العملة المصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطًا 7.98 غرام، وهي أصغر وأخف قليلًا من الجنيه المعدني الحالي.



وقالت رئيسة خدمات هواة جمع العملات بمصلحة سك العملة التي يرجع تاريخها إلى 1100 عام "العملة السيادية لإدوارد الثامن واحدة من أندر العملات وتحظى بأكبر اهتمام في العالم وبالتالي ليس غريبًا أن تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بين العملات المعدنية البريطانية".