بفستان أسود قصير.. مى سليم بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مى سليم من خلال خاصية STORY بحسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة جديدة لها.
ظهرت مى سليم وهى تلتقط صور سيلفى بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها، ارتدت مى سليم فستانا أسود قصير باللون الأسود وهاف بوت أسود واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ لإبراز الإطلالة.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مى سليم الدرامية مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر.
ظهرت مى سليم وهى تلتقط صور سيلفى بإطلالة أنيقة خطفت بها أنظار متابعيها، ارتدت مى سليم فستانا أسود قصير باللون الأسود وهاف بوت أسود واعتمدت على تسريحة الشعر البسيطة والمكياج الهادئ لإبراز الإطلالة.
يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مى سليم الدرامية مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وأماني كمال.
وتدور أحداث المسلسل فى 45 حلقة، حيث يرصد فترة زمنية معينة وهى فترة الخمسينيات لإبراز ملامح الجمال فى تلك الفترة من خلال مناقشة عدد من القضايا خاصة الطبقات المتوسطة والفقيرة والباشوات والفنانين؛ إضافة إلى رصد حالة الشر.