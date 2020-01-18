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تعليم

التعليم: 514 ألف طالب امتحنوا فيزياء وتاريخ 2 ثانوي إلكترونيا بلا شكاوى اليوم

السبت 18/يناير/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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ياسمين بدوي
أدى طلاب الصف الثاني الثانوي صباح اليوم، السبت، امتحان الفيزياء للشعبة العلمية وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019 /2020، بإجمالي 587 ألفا و108 طالبة وطالبات بالصف الثاني الثانوي.

وجاء كل من امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية للصف الثاني الثانوي في 30 سؤالًا من نوعية "اختيار من متعدد"، وقد تم إعداد الامتحان وفقًا للمواصفات الفنية التي أقرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي على أساس نظام التقييم الجديد الذي يعتمد على قياس الفهم وليس الحفظ، وهو جوهر عملية تطوير التقييم بالمرحلة الثانوية للارتقاء بجودة نواتج التعلم وباستخدام الكتاب المفتوح (Open book).

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، استقبلت 514 ألف طالب وطالبة من المستهدفين لأداء الامتحان إلكترونيًا، لأداء امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ في الفترة الأولى داخل المدراس المجهزة تكنولوجيًا بالمحافظات المختلفة، داخل 3252 مدرسة (عام، خاص).

وأكدت الغرفة أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية، وأن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ سواء بطريقة إلكترونية أو بطريقة ورقية في المدارس غير المجهزة تكنولوجيًا، عدا بعض حالات الغش الفردية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر على الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز على الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلى الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة التطبيقات الرياضية للشعبة العلمية، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية يوم الأحد الموافق 19 يناير 2020 في الفترة الصباحية، في الفيزياء والتاريخ إلكترونيًا في الفترة الصباحية.
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