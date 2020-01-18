التعليم: لم نتلق شكاوى من لجان 2 ثانوي.. ونتعامل مع الغشاشين بالقانون

أكدت غرفة العمليات المركزية المسئولة عن متابعة سير امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية حتى الآن.
وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الآن امتحاني الفيزياء والتاريخ بطريقة إلكترونية في جميع المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية من دون أي أعطال.
وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا.
وأشارت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، إلى أن الغش محدود جدا خلال امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.