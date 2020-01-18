التعليم: لم نتلق شكاوى من لجان 2 ثانوي.. ونتعامل مع الغشاشين بالقانون

أكدت غرفة العمليات المركزية المسئولة عن متابعة سير امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلقَ أي شكاوى تؤثر على سير العملية الامتحانية حتى الآن.





وقالت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، إن جميع طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون الآن امتحاني الفيزياء والتاريخ بطريقة إلكترونية في جميع المدارس المجهزة على مستوى الجمهورية من دون أي أعطال.









وأوضحت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/ 2020، حققت اليوم نجاحًا كبيرًا.



