جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ياسمين بدوي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إعلانه رسمياً قريباً .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة أي نسخ مزيفة يتم تداولها على السوشيال ميديا  

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026  اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  •  اللغة العربية
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  • الأحياء 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى  
  •  الرياضيات 
  •  الكيمياء 
  •  الفيزياء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

 جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

وبالنسبة لـ  جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :

  • اللغة العربية 
  •  اللغة الأجنبية الأولى 
  •  التاريخ 
  • الجغرافيا 
  • الإحصاء

كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الأحياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الفيزياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الرياضيات التطبيقية 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الرياضيات البحتة 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
  •  اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
  •  امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الفيزياء 2026 :  46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي

  •  امتحان اللغة العربية 2026  : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
  •  اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
  •   امتحان التاريخ 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  امتحان الجغرافيا 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
  •  الإحصاء : 35 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 33 اختيار من متعدد )
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

ترشيحاتنا

وزير الري

سويلم يشكر رجال وزارة الري: واصلوا العمل بتفانٍ خلال إجازة عيد الفطر

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

السنكسار الكنسي يروي سيرة جهاد القديسة سارة الراهبة وانتصارها على حروب الشياطين

الأنبا توما حبيب

الأنبا توما يترأس اللقاء الثالث لخدمة الكنائس الست المشتركة

بالصور

الحليب وحصوات الكلى.. مفاجأة طبية تقلب الموازين: اشربه ولا تمنعه؟

أخطاء في غسل الشعر تسبب التساقط.. احذري هذه العادات اليومية

الارتجاع الحمضي .. أعراضه ونصائح للتعامل معه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد