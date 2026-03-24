جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 وعدد الأسئلة في كل مادة| تفاصيل عاجلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم إعلانه رسمياً قريباً .
ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صحة أي نسخ مزيفة يتم تداولها على السوشيال ميديا
وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 اعتباراً من السبت 20 يونيو 2026
كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد بداية جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 الدور الثاني اعتباراً من يوم السبت الموافق 22 أغسطس 2026
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم
ومن المقرر أن يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :
- اللغة العربية
- اللغة الأجنبية الأولى
- الأحياء
- الكيمياء
- الفيزياء
كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
أما عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، فمن المقرر ان يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :
- اللغة العربية
- اللغة الأجنبية الأولى
- الرياضيات
- الكيمياء
- الفيزياء
كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)
جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي
وبالنسبة لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، فمن المقرر أن يشمل مواعيد امتحانات المواد الأساسية الآتية :
- اللغة العربية
- اللغة الأجنبية الأولى
- التاريخ
- الجغرافيا
- الإحصاء
كما يشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي ، مواعيد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وهي : التربية الدينية - التربية الوطنية - اللغة الأجنبية الثانية (وتكون نسبة النجاح في التربية الدينية من 70%)
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم
- امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
- امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
- امتحان الأحياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
- امتحان الفيزياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
- امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
- امتحان الرياضيات التطبيقية 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
- امتحان الرياضيات البحتة 2026 : 20 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 18 اختيار من متعدد )
- اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
- امتحان الكيمياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
- امتحان الفيزياء 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 أدبي
- امتحان اللغة العربية 2026 : 55 سؤال ( سؤال مقالي + 54 اختيار من متعدد )
- اللغة الأجنبية الأولى : 42 سؤال ( 3 أسئلة مقالية + 39 اختيار من متعدد)
- امتحان التاريخ 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
- امتحان الجغرافيا 2026 : 46 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 44 اختيار من متعدد )
- الإحصاء : 35 سؤال ( 2 أسئلة مقالية + 33 اختيار من متعدد )