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تعليم

الطلاب الغشاشون يتبادلون إجابات امتحاني فيزياء وتاريخ 2 ثانوي عبر فيس بوك

السبت 18/يناير/2020 - 10:17 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســمين بدوي
يشهد الآن أحد جروبات 2 ثانوي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قيام بعض الطلاب الغشاشين بتبادل إجابات امتحاني الفيزياء والتاريخ اللذين يتم تأديتهما إلكترونيا الآن داخل اللجان.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.


وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني التي يتم ضبطها في اللجان ، يتضح أنها تتم عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.

وكان قد تم تداول صور قيل إنها تخص امتحاني الفيزياء والتاريخ اللذين يمتحنهما طلاب 2 ثانوي الآن داخل اللجان، وذلك بعد مرور نصف ساعة فقط من بدء الامتحان.

وبالنسبة لمواصفات الامتحانات اليوم ، فيتكون امتحان الفيزياء من 30 سؤالا اختيار من متعدد، كما يتكون امتحان التاريخ من 30 سؤالًا اختيار من متعدد.
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