ننشر صورة المتهم بقتل سيدة أجنبية داخل شقتها بمدينة نصر

حصلت صدى البلد على صورة المتهم بقتل سيدة أجنبية داخل شقتها بمدينة نصر .





بدأت الواقعة عندما تبلغ قسم شرطة مدينة نصر أول بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.





بالانتقال والفحص عُثر على جثة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 72 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ "تحت التشطيب" فى حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة ، وسلامة جميع منافذ الشقة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.





وفى سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك غافلها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" – شاحن - هاتف محمول - فيزا كارد - 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الإكسسوارات - شمعدان كريستال).



