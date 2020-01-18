AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ننشر صورة المتهم بقتل سيدة أجنبية داخل شقتها بمدينة نصر

السبت 18/يناير/2020 - 02:42 م
المتهم بقتل سيدة
المتهم بقتل سيدة أجنبية داخل شقتها بمدينة نصر
Advertisements
كتب محمد صبري
حصلت صدى البلد على صورة المتهم بقتل سيدة أجنبية داخل شقتها بمدينة نصر .

بدأت الواقعة عندما تبلغ قسم شرطة مدينة نصر أول بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة (سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 72 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مُسجاة على وجهها بصالة الشقة محل البلاغ "تحت التشطيب" فى حالة متحللة وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة ، وسلامة جميع منافذ الشقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظرًا لمروره بضائقة مالية وعلمه بثراء المجنى عليها اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها.

وفى سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك غافلها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" – شاحن - هاتف محمول - فيزا كارد - 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الإكسسوارات - شمعدان كريستال).

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس نجار قتل ربة منزل وسرق مسكنها بالإسكندرية

كتفوها وقتلوها.. مسنة تدفع حياتها ثمنا لـ 3 غوايش و5 آلاف جنيه في دمياط

بسبب الخلافات في المنزل.. عاطل ينهال ضربا على زوجته حتى الموت بمدينة بدر

اتفقت مع زوجها لقتله.. ضبط المتهمين بقتل صيدلي داخل شقته بالإسكندرية

نظر محاكمة عاطل متهم بقتل جدته في الزيتون

الداخلية في يوم.. ضبط المتهمين في واقعة شهيد الشهامة بالدقهلية.. عاطل يخنق عجوزا حتى الموت داخل شقتها بمدينة نصر

ترشيحاتنا

سم قاتل.. عميد معهد القلب السابق يكشف عن مخاطر المشروبات الغازية

عاجل.. السيسي يستقبل وفدا رفيع المستوى من أعضاء مجلس البنك الدولي

أسعار سينوفا senova اليوم في مصر بعد تخفيضات 2020

طالبة تنشر صور امتحان فيزياء 2 ثانوي عبر فيس بوك.. وتكتب: حد يحل دا

أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين حال سقوط حكومة السراج

كان نفسه يتجوز.. وفاة شقيق نداء شرارة في عز شبابه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

مواصفات و صور شيفروليه إكوينوكس 2021 chevrolet equinox بعد تسريبها على الإنترنت

تشكيل لجنة من أثار وسط الدلتا لحسم أثرية سراديب قرية نشيل بقطور.. صور