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أخبار العالم

بعد 8 أيام من وفاة السلطان قابوس.. أردوغان يعزي السلطان الجديد

السبت 18/يناير/2020 - 03:01 م
بعد 8 أيام من وفاة
بعد 8 أيام من وفاة السلطان قابوس.. أردوغان يعزي عمان
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سمر صالح
أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم السبت، بأن سلطان البلاد هيثم بن طارق بن تيمور تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ للتعزية في السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وأُعلن في سلطنة عمان فجر السبت الماضي عن وفاة السلطان قابوس، واستقبلت مسقط على مدار أيام زعماء وممثلين عن دول المنطقة والعالم، لتقديم التعازي بوفاته، في ظل غياب تركي ملحوظ.

وقالت الوكالة العمانية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم يتلقى اتصالا هاتفيا من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا".

وأضافت الوكالة أن الرئيس التركي "أعرب خلال الاتصال عن صادق تعازيه وخالص مواساته في وفاة المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".
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