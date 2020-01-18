وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتابعان أعمال التسجيل بالتأمين الصحي الشامل بورسعيد

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مبني مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، لمتابعة سير العمل داخل المبنى الذي سيدير المنظومة الصحية الجديدة بمحافظات مدن القناة.



واستمعا وزير المالية ومحافظ بورسعيد ، من المواطنين عن مدى رضائهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، كما ناقش العاملين وقيادات المنظومة حول سير العمل داخل المبنى، وأطلع على خطوات التسجيل بالمنظومة الصحية الجديدة.



ويضم المبنى الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع وهي هيئة مقدمي الخدمة وهيئة التمويل وهيئة الإعتماد، كما يضم مقر هيئة الرعاية الصحية في بورسعيد.