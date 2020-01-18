AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية ..أرخص مكون طبيعي للقضاء على الكرش

السبت 18/يناير/2020 - 04:34 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
يزيد وزن الجسم في الشتاء بسبب تناول الاكلات المختلفة، ويعد خل التفاح والقرفة هو ابرز الوصفات الطبيعية للقضاء علي الكرش.

مكونات وصفة القضاء على الكرش:
2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
2 ملعقة كبيرة من خل التفاح.
ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
نصف كوب من الماء.
نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.
ملعقة صغيرة عسل أبيض.

- طريقة تحضير الوصفة وإستعمالها:
قومي بوضع كوب من الماء في الخلاط الكهربائي ثم أضيفي عليه ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة مع ملعقة صغيرة من العسل الأبيض مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون وإخلطي المكونات جيدًا ، ثم تناولي المشروب ثلاث مرات يوميًا قبل كل وجبة بمدة 20 دقيقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بأقل جهد وأسرع وقت.. حيلة سريعة لنسف الكرش

مجربة وفعالة.. 3 حيل لإذابة دهون البطن والأرداف

3 خلطات سحرية تخلصك من كابوس الكرش وتذيبه مثل الثلج

بـ 5 جنيهات.. اصنعي بنفسك دواء للتخلص من السعال

بدون أدوية.. أطعمة ومشروبات تعالج الإسهال في 10 دقائق

بدون دواء| 3 وصفات طبيعية لعلاج حصوات الحالب

ترشيحاتنا

مسئول سابق بـ الإسماعيلي يفجر مفاجأة بشأن عبدالله السعيد

قبل ارتباطها بـ علي غزلان.. منة عرفة المثيرة للجدل بعلاقاتها الرومانسية

لكل اسم حكاية.. القصر الأحمر بالمنصورة بناه دبور وسكنه إسكندر باشا

منة عرفة المثيرة للجدل.. 20 صورة تكشف علاقتها بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

أردوغان يهدد أوروبا باللاجئين حال سقوط حكومة السراج

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من تشييع جثمان والدة حسام داغر.. شاهد لحظة انهياره

انهيار حسام داغر فى جنازة والدته بالمجمع الإسلامي.. صور

مواصفات و صور شيفروليه إكوينوكس 2021 chevrolet equinox بعد تسريبها على الإنترنت