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أخبار البلد

المهندس رائد الصعوب أمينًا عاما للعربى للأسمدة

السبت 18/يناير/2020 - 04:28 م
المهندس رائد الصعوب
المهندس رائد الصعوب
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جمال صلاح الدين
قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة تعيين المهندس رائد الصعوب، مستشار رئيس مجلس إدارة البوتاس العربية، أمينًا عامًا للاتحاد ومقره القاهرة وذلك اعتبارا من مطلع هذا العام 2020.

ويخلف المهندس الصعوب الأمين العام السابق، المهندس محمد عبدالله زعين من جمهورية العراق. 

تجدر الاشارة إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة هو منظمة غير حكومية، تأسس في العام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، ويجمع المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها.
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