المهندس رائد الصعوب أمينًا عاما للعربى للأسمدة

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة تعيين المهندس رائد الصعوب، مستشار رئيس مجلس إدارة البوتاس العربية، أمينًا عامًا للاتحاد ومقره القاهرة وذلك اعتبارا من مطلع هذا العام 2020.





ويخلف المهندس الصعوب الأمين العام السابق، المهندس محمد عبدالله زعين من جمهورية العراق.



