أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

ابدى فاروق جعفر المدير الفنى لمنتخب الميني فوتبول سعادته بتولى المهمة الفنية للمنتخب مؤكدا أن الجهاز سيعمل على عمل بطولة تليق باسم مصر قائلا " هنشرف مصر "



ووجه جعفر الشكر إلى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته للعبة حتى تخرج النور ويتم اشهارها بشكل مقنن.



وأضاف جعفر على هامش قرعة البطولة العربية للمينى و التى تقام فى الفترة من ٢٨ فبراير وحتى ١٥ مارس القادم .



أكد فاروق جعفر المدير الفنى لمنتخب المينى فوتبول أن طموح المنتخب سيكون لا حدود له

ويسعى الجهاز الفنى خلال الفترة المقبلة لعمل فريق قوى وتعريف اللاعبين على مساحات الملعب و الهدف من اللعبة خاصة وأنها موجودة فى كل الملاعب المصرية والمدارس لذلك سنقننها بشكل قانونى ونشرها بشكل مقنن .



ووجه المدير الفنى الشكر إلى اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لدعمه ومساندته للعبة حتى تصل الى النور ويتم نشرها واشهارها



وقرر اتحاد المينى فوتبول برئاسة احمد سمير تعيين فاروق مهمة المدير الفنى لمنتخب المينى فوتبول خلال الفترة المقبلة ويعاوته فى الجهاز كل من علاء مسئول مدير للمنتخب و جهاد عرفة مدرب و محمد صلاح أبو جريشة مدرب عام و محمد صفى علاج طبيعي وفكرى صالح مدرب حراس مرمى وعلاء شاكر اخصائي تأهيل .

