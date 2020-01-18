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رياضة

الدوري الإنجليزي .. شيفيلد يونايتد يفرض التعادل 1-1 على آرسنال

السبت 18/يناير/2020 - 07:10 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق شيفيلد يونايتد مع مضيفه آرسنال بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن آرسنال من التقدم في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأولى بهدف البرازيلي الشاب جابرييل مارتينيلي.

وفي الدقيقة 83 سجل فريق شيفيلد يونايتد هدف التعادل عن طريق لاعب الوسط الاسكتلندي جون فليك، بتسديدة من داخل المنطقة في المرمى.

بهذا التعادل رفع شيفيلد يونايتد رصيده إلى 33 نقطة، في المركز السابع في الترتيب، ورفع آرسنال رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر.
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