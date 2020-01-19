التعليم تغلق باب الترشح لرئاسة لجان الثانوية العامة 2020 اليوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اليوم الأحد، سيتم إغلاق باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.



وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إتاحة فرصة الترشح لمن يهمه الأمر من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومقرات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16 /1 /2020 وحتى يوم الاحد 19 /1 /2020.



وقالت وزارة التربية والتعليم إن المتقدمين سيسلمون استمارة الترشح المطبوعة من خلال موقع الوزارة ــ والمرفقات بالإدارة العامة للامتحانات بدءًا من يوم الاثنين الموافق 20 /1 /2020 وحتى يوم الاربعاء 22 /1 /2020.



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق أنها بصدد تشكيل لجان المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة المرشحين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا يأتي تمهيدًا لبدء أعمال المقابلات أثناء الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أسوة بالأعوام السابقة.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.