AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم تغلق باب الترشح لرئاسة لجان الثانوية العامة 2020 اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 03:05 ص
التربية و التعليم
التربية و التعليم
Advertisements
ياســمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أن اليوم الأحد، سيتم إغلاق باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2020/2019.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن إتاحة فرصة الترشح لمن يهمه الأمر من خلال الموقع الإلكترونى للوزارة ومقرات لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 16 /1 /2020 وحتى يوم الاحد 19 /1 /2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن المتقدمين سيسلمون استمارة الترشح المطبوعة من خلال موقع الوزارة ــ والمرفقات بالإدارة العامة للامتحانات بدءًا من يوم الاثنين الموافق 20 /1 /2020 وحتى يوم الاربعاء 22 /1 /2020.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت في وقت سابق أنها بصدد تشكيل لجان المقابلات الشخصية لرؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة المرشحين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا يأتي تمهيدًا لبدء أعمال المقابلات أثناء الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أسوة بالأعوام السابقة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه من المقرر أن تعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 على دورين، الدور الأول اعتبارًا من يوم الأحد 7 يونيو 2020، والدور الثاني اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم تفتح باب التقدم للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات المصريين بالخارج

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. 16 ديسمبر

بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل في امتحانات الدبلومات الفنية.. اليوم

التعليم تعلن الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2020

تعرف على ضوابط دخول الطلاب المسجونين امتحانات الثانوية العامة 2020

امتحانات الثانوية العامة 7 يونيو.. تسجيل الاستمارات الإلكترونية 4 يناير .. وحضور 85% من أيام الدراسة شرطا لدخول الامتحان.. وإلزام الطلاب بتوقيع اقرار بعدم حيازة الموبايل في اللجان

ترشيحاتنا

الخشوع في الصلاة وعلاج شرود الذهن.. الإفتاء تنصح بـ 3 أمور

اخبار الحوادث.. وفاة عروسين استنشقا الغاز.. شاب يشنق نفسه.. بائع يذبح شقيقه لإقامته علاقة محرمة مع زوجته

وداعا للوزن الزائد .. معلقة واحدة من عشبة شهيرة تعمل على حرق الدهون في أسرع وقت

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

حتحوت يكشف تفاصيل خناقة قوية بين شريف إكرامى وصالح جمعة .. فيديو

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

AdvertisementS

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

اخبار الفن .. MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. فعل غير متوقع من زينة بسبب أحمد عز

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

برواتب تصل لـ14 ألف ريال.. وظائف جديدة بالسعودية تعرف عليها

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

كانت حامل في السابع .. فلاح يقتل ربة منزل بطلقة في البطن بأسيوط.. فما السبب

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إحراجه لـ سيرين.. غمزة صبا مبارك لـ تيم حسن تثير الضجة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور