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فن

نجلاء بدر تداعب جمهورها على إنستجرام

الأحد 19/يناير/2020 - 04:48 ص
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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سيد احمد
نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت نجلاء بدر قائلة " طب والله ما هايطلع معايا حد في الصورة 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:

قمر - 😂😂😂 - سكر والله 😍

يذكر أن أحدث مشاركات نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان، عائشة بن حمد، وتم عرضه فى رمضان الماضى 2019 وحقق نجاحا كبيرا.
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