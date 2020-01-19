نجلاء بدر تداعب جمهورها على إنستجرام

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت نجلاء بدر قائلة " طب والله ما هايطلع معايا حد في الصورة 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:قمر - 😂😂😂 - سكر والله 😍يذكر أن أحدث مشاركات نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان، عائشة بن حمد، وتم عرضه فى رمضان الماضى 2019 وحقق نجاحا كبيرا.