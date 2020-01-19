AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الإيطالي .. نابولي يسقط للمرة الثالثة على التوالي أمام فيورنتينا

الأحد 19/يناير/2020 - 12:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
خسر فريق نابولى للمرة الثالثة أمام ضيفه فريق فيورنتينا بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

سجل فيدريكو كييزا الهدف الأول لصالح فيورنتينا فى الدقيقة 26، من تسديدة زاحفة على يمين حارس فريق نابولى.

وعزز دوسان فالهوفيتش بالهدف الثانى فى شباك فريق الجنوب الإيطالي، بالدقيقة 74 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية سكنت على يمين حارس نابولى.

الخسارة جعلت رصيد نابولى يقف عند النقطة الـ 24 فى المركز الحادى عشر، وتساوى مع فيورنتينا.

حيث يأتي فيرونيتا في المركز الثانى عشر، بفارق الأهداف، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 48 نقطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيورنتينا يسقط بخماسية أمام كالياري في الدوري الإيطالي.. فيديو

يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ساسولو ويمهد طريق إنتر ميلان للصدارة.. فيديو

الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان يفرط في الانفراد بالصدارة بالتعادل مع فيورنتينا

ترشيحاتنا

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

رئيس الأهلي السعودي يستفز النصر قبل اللقاء المرتقب فى كأس الملك

جرعة هيروين زيادة.. العثور على جثة فتاة مجهولة بالرويسات

عاجل | تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ولقاء الزمالك مع المصري

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

AdvertisementS

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

بعد إطلاق 60 رصاصة .. قرار هام من الكاف بشأن مباراة الهلال والأهلي خلال ساعات

فريق كامل.. فايلر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي في صراع الصدارة أمام المقاولون

عاجل | تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ولقاء الزمالك مع المصري

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

أول تعليق من فاروق جعفر بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر "الميني فوتبول"

أخبار الزمالك..لفتة طيبة من شيكابالا وعودة أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

تخبط.. أحمد حسن يعلق على قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة الأهلي وانبي والزمالك والمصري

ليفربول فى الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وخسارة تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته