الدوري الإيطالي .. نابولي يسقط للمرة الثالثة على التوالي أمام فيورنتينا

خسر فريق نابولى للمرة الثالثة أمام ضيفه فريق فيورنتينا بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء السبت، على ملعب "سان باولو"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.



سجل فيدريكو كييزا الهدف الأول لصالح فيورنتينا فى الدقيقة 26، من تسديدة زاحفة على يمين حارس فريق نابولى.



وعزز دوسان فالهوفيتش بالهدف الثانى فى شباك فريق الجنوب الإيطالي، بالدقيقة 74 من زمن اللقاء، من تصويبة قوية سكنت على يمين حارس نابولى.



الخسارة جعلت رصيد نابولى يقف عند النقطة الـ 24 فى المركز الحادى عشر، وتساوى مع فيورنتينا.



حيث يأتي فيرونيتا في المركز الثانى عشر، بفارق الأهداف، بينما يتصدر يوفنتوس برصيد 48 نقطة.



