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رياضة

مصطفى يونس: أنصح حسام عاشور بالاعتزال لهذا السبب

الأحد 19/يناير/2020 - 04:01 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
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حسام الحارتي
يرى مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، أن حسام عاشور لاعب الفريق لابد وأن يعتزل.

وقال مصطفى خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت "،عبر قناة "صدى البلد"، : "حسام عاشور لابد وأن يعتزل كرة القدم في الفترة القادمة".

وأكمل : "حسام عاشور حصل على بطولات أكثر من أندية كثيرة وأنصحه بالاعتزال".

الجدير بالذكر ان حسام عاشور قال في تصريحات تليفزيونية "بالنسبة للأشخاص الذي تتحدث عن موعد اعتزالي، فأنا أقول لهم بأنه متبق لي في الملاعب أكثر من سنة، هناك أشخاص تدعي بأنني سأعتزل الكرة، لكني أنا صاحب القرار الأول والأخير في اعتزالي للساحرة المستديرة."
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