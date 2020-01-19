زي المحلات بالظبط .. طريقة عمل الخيار المخلل خطوة بخطوة

تعتبر المخللات من أفضل المقبلات على الطعام، ومن الأطباق الجانبية الهامة على موائد الطعام، ويعد الخيار المخلل من أكثر المخللات شهرة ويفضله العديد من الأشخاص، إليكِ طريقة عمل الخيار المخلل على طريقة الشيف عظيمة حمدى..



مقادير الخيار المخلل:



كيلو خيار

4 فص ثوم مفروم

كرفس

4 ملاعق خل

ملح

ماء



طريقة تحضير الخيار المخلل:



- نحضر برطمان معقم.



- يقطع الخيار بأي شكل وممكن وضعه دون تقطيع.



- نضع في البرطمان الثوم والخل والملح والكرفس ثم نضع الخيار ويقلب جيدا مع الخل والملح ثم نضع الماء الساخن، ثم غلق البرطمان جيدًا.



- ضيفي ملعقه صغيره سكر تساعد على القرمشة



- نضع البرطمان في الثلاجة بعد ان يستوي الخيار.

