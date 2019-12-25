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أحلى من المحلات | اكتشفي سر طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:33 م
أحلى من المحلات ..
أحلى من المحلات .. أكتشفي سر طريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر
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رضوى حسام
تعتبر هريسة الفلفل الأحمر أو هريسة الشطة كما يطلق عليها البعض، من أكثر المقبلات الرائعة على الطعام، كما انها تعطي مذاقا رائعا في الطهي.

اليوم نقدم لكِ طريقة عمل "هريسة الشطة" بخطوات بسيطة يمكنك تنفيذها بسهولة فى مطبخك وتحصلين على مذاق مميز. كما يمكنك تخزينها فى ثلاجتك لأشهر طويلة.

أولًا المكونات:
• كيلو فلفل أحمر حار
• ثمرتان ليمون
• رأس ثوم كبيرة
• ملعقة صغيرة من الملح
• كوب من زيت الزيتون
• ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

ثانيًا طريقة تحضير هريسة الشطة:

- قومى بتقشير 8 فصوص كبيرة من الثوم، ثم قومى بوضعها فى الخلاط واضربيها مرة واحدة فقط.

- اغسلى الفلفل الحار جيدًا واقسميه إلى جزءين، ثم ضعيه فى الخلاط مع الثوم.

- اغسلى الليمون جيدًا ثم قومى بتقشيره وتقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم، وضعيه مع الفلفل والثوم.

- قومى بإضافة كوب الزيت وملعقة الكزبرة المطحونة والملح واضربى المكونات جيدًا حتى تحصلي على قوام متماسك.

- احذرى أن يكون الخلاط به ماء أو تأتى قطرات الماء على الهريسة بعد خلطها.

- تصبح الهريسة جاهزة الأن ويمكنك تخزينها في الثلاجة او الفريزر.
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