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مرأة

صحية جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى

الأحد 19/يناير/2020 - 05:35 ص
صحي جدا .. 5 أطعمة
صحي جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى
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رضوى حسام
يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل عديدة في الكلى، لذلك سيكون من الضروري إتباع نظام غذائي صحي يحافظ على سلامة الكلى، ووفقا لموقع " health line" هناك أطعمة تفيد الكلى.

- دجاج بدون جلد :-

على الرغم من أن تناول كمية محدودة من البروتين ضروري لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، فإن تزويد الجسم بكمية كافية من البروتين عالي الجودة أمر حيوي لصحة الكلى.

- البصل :-

يحتوي على ألياف تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات الضرورية لصحة الكلى .

-البقدونس :-

يعد البقدونس من أكثر الخضروات الورقية المفيدة لصحة الكلى، فهو يحتوي على مركبات تعمل على تفتيت الحصوات، كما انه يعمل كمدر للبول مما يجعل الجسم قادر على طرد الأملاح.

- الجرجير :-

الجرجير شديد الكثافة يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، مما يجعله خيارًا جيدًا للسلطات الصديقة للكلى والأطباق الجانبية.

- اللفت:-

يعتبر اللفت صديقًا للكلى ويُعد بديلًا ممتازًا للخضروات التي تحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم مثل البطاطس و القلقاس.
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