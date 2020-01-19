صحية جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل عديدة في الكلى، لذلك سيكون من الضروري إتباع نظام غذائي صحي يحافظ على سلامة الكلى، ووفقا لموقع " health line" هناك أطعمة تفيد الكلى.



- دجاج بدون جلد :-



على الرغم من أن تناول كمية محدودة من البروتين ضروري لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، فإن تزويد الجسم بكمية كافية من البروتين عالي الجودة أمر حيوي لصحة الكلى.



- البصل :-



يحتوي على ألياف تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات الضرورية لصحة الكلى .



-البقدونس :-



يعد البقدونس من أكثر الخضروات الورقية المفيدة لصحة الكلى، فهو يحتوي على مركبات تعمل على تفتيت الحصوات، كما انه يعمل كمدر للبول مما يجعل الجسم قادر على طرد الأملاح.



- الجرجير :-



الجرجير شديد الكثافة يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، مما يجعله خيارًا جيدًا للسلطات الصديقة للكلى والأطباق الجانبية.



- اللفت:-



يعتبر اللفت صديقًا للكلى ويُعد بديلًا ممتازًا للخضروات التي تحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم مثل البطاطس و القلقاس.

