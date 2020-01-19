صحية جدا .. 5 أطعمة غير متوقعة مفيدة لصحة الكلى

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل عديدة في الكلى، لذلك سيكون من الضروري إتباع نظام غذائي صحي يحافظ على سلامة الكلى، ووفقا لموقع " health line" هناك أطعمة تفيد الكلى.
- دجاج بدون جلد :-
على الرغم من أن تناول كمية محدودة من البروتين ضروري لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، فإن تزويد الجسم بكمية كافية من البروتين عالي الجودة أمر حيوي لصحة الكلى.
- البصل :-
يحتوي على ألياف تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات الضرورية لصحة الكلى .
-البقدونس :-
يعد البقدونس من أكثر الخضروات الورقية المفيدة لصحة الكلى، فهو يحتوي على مركبات تعمل على تفتيت الحصوات، كما انه يعمل كمدر للبول مما يجعل الجسم قادر على طرد الأملاح.
- الجرجير :-
الجرجير شديد الكثافة يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، مما يجعله خيارًا جيدًا للسلطات الصديقة للكلى والأطباق الجانبية.
- اللفت:-
يعتبر اللفت صديقًا للكلى ويُعد بديلًا ممتازًا للخضروات التي تحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم مثل البطاطس و القلقاس.
- دجاج بدون جلد :-
على الرغم من أن تناول كمية محدودة من البروتين ضروري لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى ، فإن تزويد الجسم بكمية كافية من البروتين عالي الجودة أمر حيوي لصحة الكلى.
- البصل :-
يحتوي على ألياف تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي عن طريق تغذية بكتيريا الأمعاء المفيدة، بالإضافة إلى العديد من الفيتامينات الضرورية لصحة الكلى .
-البقدونس :-
يعد البقدونس من أكثر الخضروات الورقية المفيدة لصحة الكلى، فهو يحتوي على مركبات تعمل على تفتيت الحصوات، كما انه يعمل كمدر للبول مما يجعل الجسم قادر على طرد الأملاح.
- الجرجير :-
الجرجير شديد الكثافة يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم ، مما يجعله خيارًا جيدًا للسلطات الصديقة للكلى والأطباق الجانبية.
- اللفت:-
يعتبر اللفت صديقًا للكلى ويُعد بديلًا ممتازًا للخضروات التي تحتوي على نسبة أعلى من البوتاسيوم مثل البطاطس و القلقاس.