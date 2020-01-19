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حوادث

حبس طالب صدم 4 أشخاص بسيارته فى بشبين الكوم

الأحد 19/يناير/2020 - 10:23 ص
كلبش
كلبش
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محمد امين
قررت نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية حبس الطالب المتسبب فى إصابة 4 أشخاص بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية عقب الاصطدام بهم فى شارع الاستاد بمدينة شبين الكوم لخلافات مع سائق تاكسى على أولوية المرور، على ذمة التحريات وإجراء تحليل للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه.


الجدير بالذكر أن المصابين في الحادث قرروا التصالح مع الشاب قائد السيارة بعد مساعي الخير بينهم وتدخل والده وأبدي حزنه على ما حدث للمصابين.

وفوجئ المارة في شارع فودافون شبين الكوم، بصوت عال يأت من آخر الشارع ليتجه الجميع لمكان الصوت ليجدوا مشاجرة بين سائق تاكسي وشاب يقود سيارة ملاكي وحاول الأهالي التفريق بينهما.

إلا أن الجميع فوجئ بالشاب يركب سيارته ويقودها بسرعة جنونية محاولًا الاصطدام بالسارق، وفي هذه الأثناء ظهرت حالة من الرعب بالشارع وبدأ الجميع يهرب من أمام السيارة التي بدت وكأنها في سباق، ولكن لم يفلح الجميع من الهرب من امامها فقد صدمت السيارة 4 أشخاص كانوا يسيرون بالشارع، كما صدمت ثلاث سيارات كانت تقف علي جانبي الطريق مما أدي لحدوث تلفيات كبيرة بهما.

في هذه الأثناء توقفت السيارة بعد اصطدامها بإحدى السيارات بالشارع فأسرع الأهالي تجاه السيارة وقاموا بالإمساك بسائقها وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي توجهت لمكان الواقعة في الحال وألقت القبض على المتهم، ثم تواجدت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وتبين من التحقيقات أن مرتكب الواقعة طالب يدعى محمد أيمن 19 عاما طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.
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