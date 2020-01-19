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أخبار العالم

مسودة بيان مؤتمر برلين تحث جميع الأطراف على عدم استهداف منشآت النفط

الأحد 19/يناير/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وكالة "رويترز" أن مسودة البيان الختامي لمؤتمر برلين حول ليبيا الذي يعقد في برلين اليوم الأحد، ستدعو كافة الأطراف إلى الامتناع عن استهداف المنشآت النفطية في البلاد.

وأوضحت أن مسودة بيان مؤتمر برلين تحث كل الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية في ليبيا.

وأضافت أن المسودة تعترف أيضا بأن شركة النفط الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، هي الكيان الشرعي الوحيد المصرح له ببيع النفط الليبي.

يأتي ذلك بعد إغلاق قبائل ليبية جميع الموانئ النفطية في شرق البلاد، وذلك بدعوى منع حكومة الوفاق في طرابلس من استخدام عائدات النفط لتمويل المقاتلين الأجانب.
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