وزيرة الصحة توجه بدراسة تحويل وحدة صحة طيبة إلى مركز طبي

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم ، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة طيبة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بدراسة تحويل الوحدة إلي مركز طبي يشمل أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة، كما وجهت بسرعة توفير القوي البشرية للعمل بالوحدة.



وقال مجاهد إن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة، وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع الكفاءة وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تخدم الوحدة حوالي 30 ألف مواطنا، كما وجهت بسرعة الإنتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.





يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.