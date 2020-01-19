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أخبار العالم

القبض على المسئول الأمني لـ داعش

الأحد 19/يناير/2020 - 12:13 م
القبض على المسؤول
القبض على المسؤول الأمني لـ داعش
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، بالقبض على المسؤول الأمني لتنظيم "داعش" الإرهابي في الفلوجة بمحافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة في خبر عاجل لها، أن "جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على المسؤول الامني لعصابات داعش الارهابية لقطاع الفلوجة".

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية عمليات في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار تسفر عن إلقاء القبض على عناصر وقيادات في تنظيم "داعش"، ومطلوبين بقضايا مختلفة.

وكانت شرطة نينوى العراقية قد أعلنت، الخميس الماضي، القبض على مفتٍي لتنظيم داعش معروف بـ "شفاء النعمة" يكنى بأبي عبد الباري، وهو صاحب فتوى تفجير مسجد النبي يونس في الموصل، وفق ما أعلنته خلية الإعلام الأمني.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني بيانا قالت فيه إن "قوة من فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض في الجانب الأيمن من الموصل على مفتي داعش المعروف بـ"شفاء النعمة"، المكنى بأبي عبد الباري، والذي كان يعمل إمامًا وخطيبًا في عدد من مساجد المدينة".

وأضاف البيان: "هذا الإرهابي معروف بخطبه المحرضة ضد القوات الأمنية، وكان يحرض على الانتماء لداعش ومبايعته، ويروج للفكر التكفيري المتطرف خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

ويعد شفاء النعمة من قياديي الصف الأول، وهو المسؤول عن إصدار الفتاوى الخاصة بإعدام عدد من العلماء ورجال الدين الذين امتنعوا عن مبايعة التنظيم".
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