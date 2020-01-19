مدرب الزمالك يطمئن على إصابة عبد الله جمعة

حرص سامي الشيشيني المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الحديث مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق وذلك للاطمئنان على حالة عبدالله جمعة لاعب الفريق والبرنامج التأهيلي الموضوع له بعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية في اللقاء السابق أمام الجونة.



ويستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل بالجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة فريق الكرة الأول بالنادي أمام فريق المصري المحدد لها غدا في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لموعد يحدد مع بداية الدور الثاني للمسابقة.