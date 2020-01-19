أبوصدام: مستقبل الوطن في التعددية الحزبية وليس بتكتل حزب واحد

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين والأمين العام للفلاحين بحزب الحرية المصري إنه شعر بالفخر لمشاركته قيادات الحزب بالمؤتمر العام بمحافظة الفيوم.



وأضاف أن مستقبل مصر مرهون بالتعددية الحزبية ومشاركة الجميع، لافتا إلي أن الذين يحلمون بإعادة عصر الحزب الواحد واستنساخ الحزب الوطني مغيبون وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلنها للكافة أنه رئيس لكل المصريين وليس له حزب سياسي بعينه.



وأضاف عبدالرحمن أنه جار التشاور والتنسيق بين قيادات حزب الحرية المصري علي بداية انطلاق وتدشين أمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري في منتصف الشهر القادم لتكون أكبر أمانة فلاحين تجتمع في حزب واحد.



وأشار إلى أن حزب الحرية المصري بقيادة النائب صلاح حسب الله يمد يده للجميع في إطار المصلحة العامة للبلاد ويقف بكل قوة داعما للدولة المصرية.



وأشار ابو صدام إلى أن حزب الحرية المصري سوف يشهد طفرة كبيرة في الأيام القليلة القادمة في زيادة عدد أعضائه الفاعلين وزيادة فعالياته لاسيما أن الحزب يسير في إطار مؤسسي جماعي مما جعل الكثير من القيادات السياسية تنضم إليه في الفترة الأخيرة، وزاد عدد أعضائه الفاعلين إلى ما يزيد عن100 ألف عضوية حقيقية ويزداد كل يوم أعداد مؤيديه في الشارع المصري وبمشيئة الله سوف تبدأ أمانة الفلاحين بالحزب في عمل ندوات إرشادية لدعم الفلاحين بكل قري ومدن ومحافظات مصر فور الانتهاء من حفلة التدشين.