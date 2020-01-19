إحالة رئيس اتحاد رياضي شهير وآخر إلى النائب العام في الكويت

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت «نزاهة» اليوم الأحد، عن إحالة رئيس اتحاد رياضي سابق وشخص آخر إلى النيابة العامة؛ لوجود شبهة اعتداء على المال العام.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية، بأن المتحدث الرسمي للهيئة الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الدكتور محمد بوزبر، قال اليوم الاحد، في تصريح صحفي، إن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى بلاغا مستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن انشاء الهيئة ولائحته التنفيذية.



وأضاف ان البلاغ المقدم مرفق به كل المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ لوجود شبهة اعتداء على المال العام.



وأوضح ان الاتهام للمسئولين الكويتيين المشار إليهما متمثلة في تسلم مبالغ شيكات من الهيئة العامة للرياضة دون تقديم فواتير لتغطية هذه المبالغ بشكل كامل عند عودتهم من البطولة والمعسكر وعدم ردهم لفائض المبالغ.



وتابع أنه بعد استيفاء كل الإجراءات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية التي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق والتي «تثير بين طياتها شبهة جريمة اختلاس المال العام» أحالت الهيئة الأوراق إلى النائب العام.



وأكد الدكتور محمد بوزبر عزم نزاهة مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات التي ترد اليها، موضحا أن هيئة مكافحة الفساد تثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة في الوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد مع التزامها وتوفر أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم وفقا للقانون واللائحة التنفيذية.





