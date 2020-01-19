AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط شخص بحوزته 14 طربة حشيش بكمين عرب العوامر في أسيوط

الأحد 19/يناير/2020 - 03:25 م
المتهم
المتهم
Advertisements
إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب بأسيوط من ضبط شخص وبحوزته 14 طربة حشيش بكمين عرب العوامر بالطريق الصحراوي الشرقي .

تلقى اللواء أسعد الكير مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب من ضبط " م .ك .ا " 24 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم تقسيم يوسف صادق بمدينة المنيا وبحوزته 14 طربة لمادة الحشيش و هاتف محمول وذلك حال مروره بكمين عرب العوامر بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بأسيوط .

بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، جار تطوير مناقشته لتحديد مصدرها ، والعرض على النيابة العامة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على شخصين بحوزتهما 54 فرش حشيش أثناء استقلالهما سيارة ملاكي على طريق البحر الأحمر

ضبط شخصين بحوزتهما 54 طربة حشيش بسوهاج

الداخلية في يوم.. ضبط 3.6 طن زيت طعام مجهول المصدر في المنوفية.. مصادرة 14 طن أرز فاسدا في الإسكندرية.. وضبط شخصين بـ 54 طربة حشيش بسوهاج

قبل ترويجهم فى الأعياد.. ضبط شخصين بحوزتهما 166 طربة حشيش بالإسكندرية

علاقة محرمة.. فتاة وشابان يسرقون توك توك ويعتدون على قائده بأسيوط

ترشيحاتنا

الزمالك ينهي الجدل حول التعاقد مع وليد ازارو بهذه الطريقة

بعد زلزال الغردقة.. تعرف على تاريخ مصر مع الزلازل (تفاعلي)

فنان يعلن خطوبة منة عرفة وعلى غزلان.. فيديو

فيديوجراف| إليو بادجي وتفاصيل ضمه للأهلي وعشقه لـ أبو تريكة

تريند الفن | المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة لـ مي عز الدين.. وعلي عزلان يعلن خطوبته من منة عرفة

بوتين يلتقي أردوغان قبل انطلاق مؤتمر برلين.. ماذا دار بينهما؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. انهيار نجوم تركيا في جنازة نجم العشق الممنوع

كـ الأميرات.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

لن تنطفئ أنوارها.. شرم الشيخ مدينة عالمية في عهد الرئيس السيسي