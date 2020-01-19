ضبط شخص بحوزته 14 طربة حشيش بكمين عرب العوامر في أسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب بأسيوط من ضبط شخص وبحوزته 14 طربة حشيش بكمين عرب العوامر بالطريق الصحراوي الشرقي .
تلقى اللواء أسعد الكير مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب من ضبط " م .ك .ا " 24 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم تقسيم يوسف صادق بمدينة المنيا وبحوزته 14 طربة لمادة الحشيش و هاتف محمول وذلك حال مروره بكمين عرب العوامر بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بأسيوط .
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، جار تطوير مناقشته لتحديد مصدرها ، والعرض على النيابة العامة .
تلقى اللواء أسعد الكير مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أبنوب من ضبط " م .ك .ا " 24 عاما حاصل على دبلوم صنايع ومقيم تقسيم يوسف صادق بمدينة المنيا وبحوزته 14 طربة لمادة الحشيش و هاتف محمول وذلك حال مروره بكمين عرب العوامر بالطريق الصحراوي الشرقي القديم بأسيوط .
بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، جار تطوير مناقشته لتحديد مصدرها ، والعرض على النيابة العامة .