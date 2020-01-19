محافظ أسيوط يتابع تطورات العمل في مشروعات التأمين الصحي

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور أيمن أمين رئيس اللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي للوقوف على المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظة وأعمال تطوير العيادات الطبية والمستشفى التابع للهيئة بالمحافظة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور سامي الشريف مدير عام التأمين الصحى لفرع وسط الصعيد والدكتور أسامة حجازى مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة والدكتور أيمن منصور مدير عام مستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط.



وأشاد محافظ أسيوط – خلال اللقاء – بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والتي يجرى تنفيذها ببعض المحافظات وسيتم تطبيقها بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الثالثة للمنظومة لخدمة أهالي المحافظة لافتًا إلى الجهود المبذولة لتطوير مستشفى المبرة وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى معلنًا دعمه الكامل للمنظومة الصحية بالمحافظة وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنهوض بمستشفى وعيادات التأمين الصحي بالمحافظة فضلًا عن دعمه لافتتاح وتشغيل عيادة القومسيون الطبي بمدينة أسيوط الجديدة.



من جانبه أكد الدكتور أيمن أمين على مشاركة العيادة المركزية للتأمين الصحي بالمحافظة في المبادرات الرئاسية والخاصة بالقضاء على الفيروسات الكبدية والمشاركة في إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة والمزمنة مشيرًا إلى بذل المزيد من الجهد للانتهاء من تجهيز وتشغيل عيادة القومسيون الطبي بمدينة أسيوط الجديدة فضلًا عن الانتهاء من تطوير عيادات التأمين الصحي بمجمع المصالح لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

