بعد تربعه على عرش الموضة العالمية لـ١٥عاما.. بالصور.. كواليس واستعدادات البحيري لإطلاق مجموعته في أسبوع الموضوع الفرنسي غدا لـ ربيع وصيف ٢٠٢٠

يستعد مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري للمشاركة بأسبوع الموضة الفرنسى موسم ربيع وصيف عام ٢٠٢٠ وذلك صباح غد الإثنين باعتباره المصري الوحيد والأول الذي يقدم عروضه بأضخم حدث للموضة العالمية بمواسمه المختلفة لقرابة ١٥ عاما.





يقدم البحيري عرضه من أحدث خطوط الموضة العالمية لموسم صيف وربيع ٢٠٢٠ كأول مصري داخل متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس ومن المقرر أن تشهد تصميماته فستان زفاف لم يعرض من قبل بفكرة مبتكرة ستكون مفاجأة للحضور من مشاهير المجتمع الأوربي والعالمي من المهتمين بأحدث خطوط الموضة وبخاصة المصرية التي فرضها البحيري وابرز تميزها طوال سنوات مشاركته بأسبوع الموضة الفرنسي ومنافسه لكبرى بيوت الأزياء العالمية.





كما يهتم البحيري خلال عرضه بإبراز ألوان تمس الصيف والربيع علي تصميماته الراقية تماشيا مع الموضة العالمية من ابيض وذهبي وروز والأصفر والفوشيا بالإضافة إلى استخدامه لخامات وأقمشة متداخلة ما بين الشيفونات و البيبي بلو والفضي التفتا الدانتيل بافكار جديدة مميزة.









كما انتهى البحيري من اختيار العارضات اللاتي من المقرر أن تتألق بتصميماته وهن من الفرنسيات والروسيات والايطاليات بمقايس عالمية من حيث متوسط الطول الذي لا يقل عن ١٨٠ سم والوزن الذي يتراوح من ٤٨ الي ٥٠ كيلو جرام بالاضافة الى حجم الحذاء بمتوسط مقاس ٤٠ .. و غيرها المواصفات التي تتماشي مع ابراز تصاميم المتنوعة في أسبوع الموضة الفرنسي.





يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان بالاضافة الى اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.





وانفرد" هانى البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.





وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.





ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضة العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.



