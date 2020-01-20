بالاصفر نجلاء بدر تبهر متابعيها في احدث ظهور لها

شاركت الفنانة نجلاء بدر جمهورها بمجموعة من الصور الجديده لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.وتألقت نجلاء بدر في اطلالتها خلال احدث جلستها التصويرية بإرتدائها تيشرت اصفر اللون مع ميكب خفيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "العشق كله" و " منوره" و " عسل" و "قمررر قوي ماشاء الله" و "اوعي للجمال".يذكر أن أحدث مشاركات نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان، عائشة بن حمد، وتم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.