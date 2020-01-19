للارتقاء بمنظومة النظافة بالبحيرة.. معدات جديدة بتكلفة 20 مليون جنيه.. صور

تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة الاهتمام بتطوير منظومة النظافة بنطاق المحافظة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعلى البيئة من التلوث .





وفى هذا السياق أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن دعم منظومة النظافة بنطاق المحافظة بمعدات جديدة تجاوزت قيمتها 20 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى الحالى والتى تم خلالها رصد 84 مليون جنية لأول مرة لتدعيم منظومة النظافة على أرض البحيرة بخلاف المعدات الموجودة حاليًا.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للمعدات الجديدة التى تم نقلها لساحة مجمع دمنهور الثقافى تمهيدًا لتوزيعها على المراكز والمدن بحضور المهندس حازم الأشمونى - سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شوقى بدر - السكرتير المساعد ومديرى إدارات البيئة والتخطيط والمتابعة بالمحافظة .





وأشار المحافظ فى بيان إلى أن تلك المعدات تضمن 5 سيارة مكبس حمولة 20 طن سعر السيارة الواحدة 2 مليون و300 ألف جنية،و 3 مكانس شوارع قيمة الواحدة مليون و 615 ألف جنية،و 3 سيارة بدالة جديدة لسحب وشفط المياة بسعر مليون و 100 ألف جنية للوحدة،و 160 صندوق قمامة مجهز لسيارات المكبس بسعر 4500 جنيه للصندوق .





أوضح المحافظ أنه بالإضافة لتلك المعدات فقد تم خلال الشهرين الماضيين دعم منظومة النظافة بعدد 14 سيارة مكبس جديدة سعة 20 طن، وعدد 6 وحدة كنس شوارع وعدد 4 سيارة بدالة و8 سيارة قلاب 5 طن وعدد 160 صندوق قمامة ،و22 سيارة مكبس 20 طن و15 وحدة كنس الشوارع و9 سيارة بدالة و1880 صندوق قمامة لتوزيعها بمختلف أماكن التجمعات مشيرًا إلى توزيعهم على المراكز والمدن ودخولهم للخدمة مشيرًا إلى أنه لأول مرة يتم اعتماد مبلغ تجاوز ال84 مليون جنية لدعم جهود وأعمال النظافة وتوفير أكبر عدد من المعدات تشهده المحافظة .



