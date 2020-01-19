إحدى منظمي الوقفة الاحتجاجية بـ برلين: أردوغان سبب تزايد عدد اللاجئين بـ أوروبا

قالت الدكتورة سناء واجد الباحثة فى علم الأعراق والثقافات ببرلين، إن سبب الوقفة الاحتجاجية ببرلين لمهاجمة أردوغان، تعود إلى تضرر الكثيرين من العرب جراء ما فعلته تركيا.



وتابعت واجد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل العرب اللاجئين بدول أوروبا يعانون من جرائم أردوغان، وكل ما يطالبون به هو الإنسانية".



وأكملت:"لا نريد أن تصل بلادنا العربية لهذه الحالة من الفوضى، نريد استقرارا لأوطاننا حتى وإن كنا نقيم فى الخارج".



وأوضحت: "أردوغان هو سرطان للدول العربية وحاولنا اليوم إيصال أصواتنا لبرلين حتى يتم مراعاة ذلك".



وأشارت إلى أن أردوغان هو أكبر مسئول عن تزايد عدد اللاجئين بدول أوروبا ويجب محاسبته.

