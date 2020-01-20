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نهاية عصر الزحام.. محافظ القاهرة: تطوير جسر السويس وشارعي الحجاز والمطراوي.. ونقل مواقف السرفيس لمنع التكدس

الإثنين 20/يناير/2020 - 01:01 ص
جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة في المنطقة الشرقية
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عبد العزيز جمال
في إطار خطة الدولة لحل مشاكل الزحام والتكدس المروري ، تعمل محافظة القاهرة على تطوير وتوسعة عدد من المحاور والميادين الرئيسية.

وفي هذا الإطار أجرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بشارعي الحجاز بمصر الجديدة وجسر السويس والمطرية في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور والشوارع الرئيسية بها.

وتشمل الاعمال بشارع الحجاز مسافة أكثر من خمسة كيلو مترات وتتضمن أعمال توسعة للشارع مع تقليص الأرصفة والجزيرة الوسطى وتجميلها وتزويدها بأعمدة إنارة مزدوجة ، وبلغت نسبة التنفيذ حوالي 70% وينتهي العمل به بنهاية الشهر القادم.

أحواض الزهور
وأصدر المحافظ تعليماته بتكثيف أعمال الزراعة بأحواض الزهور المنشأة حديثًا مع تقليم الأشجار مع مراعاة تخصيص أماكن لعبور المشاة وتحدد بمطبات خفيفة وعمل تخطيط مروري وإشارات ضوئية.

جسر السويس وميدان الألف مسكن
أما محور جسر السويس تمتد أعمال التطوير من ميدان ألف مسكن حتى شارع الكوبري بمسافة خمسة كيلو متر تقريبًا ، ويتم اختزال الجزيرة الوسطى والسماح باتساع الشوارع للمساهمة في تحقيق سيولة مرورية.

وشدد المحافظ على سرعة تحديد موقع آخر لنقل سيارات السرفيس من ميدان ألف مسكن ومنع تواجدها نهائيا بالميدان فور الانتهاء من تحديد الموقع وتجهيزه مشددًا على شركة المقاولات المسئولة برفع مخلفات الحفر والتجهيز أولًا بأول .

شارع المطرواي وشجرة مريم
وخلال تفقده لحي المطرية أصدر المحافظ تعليماته بالتشديد على التزام سيارات السرفيس بالمكان الجديد المخصص لها وعدم السماح بتواجدها بالميدان، كذلك إعداد دراسة مرورية لتطوير ورفع كفاءة شارع المطراوي والمؤدي إلى شجرة مريم في إطار جهود المحافظة لإعداد الأماكن المقدسة في رحلة السيدة العذراء بمصر.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بتكثيف أعمال رفع السيارات المتروكة بالشوارع والتحفظ عليها بالتنسيق مع المرور، وكذلك رفع جميع السلاسل والأعمال الحديدية والبرودورات وخلافه مما يستخدمه البعص لتخصيص أماكن لإنتظار سياراتهم الخاصة بالشوارع.

رافق المحافظ في جولته المهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية وعدد من قيادات المحافظة.
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