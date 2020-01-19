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منوعات

عصابات تحرق مجموعة من الموسيقيين أحياء داخل سيارتهم .. شاهد ماذا حدث

الأحد 19/يناير/2020 - 08:58 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تفحمت عشر جثث لموسيقيين في سيارة محترقة بالمكسيك بعد أن هاجمها مسلحون يشتبه في أنهم من عصابات المخدرات.

تحقق السلطات في ملابسات الجريمة المروعة في ولاية جيريرو الجنوبية الغربية، حسبما ذكرت السلطات المكسيكية في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث باسم أمن الدولة روبرتو ألفاريز في بيان نشر على فيسبوك إن الشرطة عثرت على الجثث على طريق ريفي ببلدية تشيلابا دي ألفاريز بعد أن رأى السكان المحليون السيارة مشتعلة ونبهوا السلطات.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام ، كان الضحايا من الرجال والشباب من السكان الأصليين ، من بينهم مراهق بعمر 15 عاما، ويعتبر الضحايا مجموعة من الموسيقين هوجموا من قبل مسلحين يشتبه في أنهم من عصابة مخدرات محلية.

وأوضحت السلطات ان العصابة المشتبه فيها أضرمت النيران في السيارة التي كان يسافر بها الموسيقيون ليقدموا بعدها على قتلهم بوحشية.

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