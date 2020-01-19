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رياضة

ترتيب جدول الدوري المصري.. الأهلي يتربع على القمة والزمالك ثالثا

الأحد 19/يناير/2020 - 09:33 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمر سلامة
واصل النادى الأهلى تربعه على قمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة بعد الفوز على المقاولون العرب صاحب المركز الثاني برصيد 29 نقطة في اللقاء الذي أقيم خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

و جاء الزمالك فى المركز الثالث برصيد 24 نقطة من 12 مباراة فيما تذيل أسوان و طنطا جدول ترتيب الدوري.

وجاء ترتيب الدوري كاملًا كالتالي:

1- الأهلي 36 نقطة

2- المقاولون العرب 29 نقطة

3- الزمالك 24 نقطة 

4- الاتحاد السكندري 22 نقطة 

5- الإنتاج الحربي 21 نقطة 

6- بيراميدز 20 نقطة 

7- إنبي 20 نقطة 

8- سموحة 19 نقطة

9- حرس الحدود 18 نقطة 

10- الإسماعيلي 18 نقطة 

11- المصري البورسعيدي 16 نقطة

12- الجونة 12 نقطة 

13- مصر المقاصة 11 نقطة 

14- طلائع الجيش 11 نقطة 

15- نادي مصر 11 نقطة 

16- وادي دجلة 10 نقاط 

17- طنطا 10 نقاط 

18- أسوان 9 نقاط
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