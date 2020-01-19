الدوري الإسباني.. أتليتك بيلباو يتعادل مع سيلتا فيجو

انتهت مباراة فريقي أتليتك بيلباو وسيلتا فيجو بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني.





افتتح البرازيلي رافينيا التسجيل لسيلتا في الدقيقة 56، قبل أن يعادل راؤول جارسيا النتيجة للفريق الباسكي في الدقيقة 76 من ضربة جزاء ، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أتليتك بيلباو للنقطة 29 في المركز الثامن مواصلًا سلسلة اللافوز في آخر 4 مباريات ، حيث تعادل في 3 مباريات وقبلهم خسارة أمام ريال بيتيس.



